《汇市简讯》欧元/美元料将在接近1.08-1.10美元的区间内交投

路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0715GMT
* 避险情绪令欧元/美元空头受到抑制
* 在FOMC会议召开前，市场普遍认为欧元/美元将在接近1.08-1.10美元的区间内交投
* 亚洲盘波动区间为1.0880-1.0929。阻力位在12月4日高点1.0956和12月3日高点1.0981
* 心理阻力位在1.1000。55日移动均线切入位在1.0981，200/100日移动均线切入位在1.1032/62
* 100小时移动均线切入位现为1.0859，200小时移动均线切入位为1.0726，21日移动均线切入位为1.0719 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。