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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 15:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料将在接近1.08-1.10美元的区间内交投

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* 避险情绪令欧元/美元空头受到抑制

* 在FOMC会议召开前，市场普遍认为欧元/美元将在接近1.08-1.10美元的区间内交投

* 亚洲盘波动区间为1.0880-1.0929。阻力位在12月4日高点1.0956和12月3日高点1.0981

* 心理阻力位在1.1000。55日移动均线切入位在1.0981，200/100日移动均线切入位在1.1032/62

* 100小时移动均线切入位现为1.0859，200小时移动均线切入位为1.0726，21日移动均线切入位为1.0719 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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