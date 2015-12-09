《花絮》钢琴王子李云迪助阵国际货币上海慈善日，客串纪纪人募款152万元

路透上海12月9日 - 随着肖邦前奏曲“雨滴”流淌在交易大厅，上海国际货币经纪公司慈善日的活动拉开帷幕。知名钢琴家李云迪周三不仅向交易员们献上了一曲悠美的钢琴曲，也客串了一把经纪人助阵2015年慈善日活动，全日共募得善款152万元人民币。

上海国际货币每年12月的第二个周三都会举办慈善日，当天的全部交易佣金收入将捐赠给慈善机构。今年活动募集的部分善款则对接美丽中国项目，善款将用于帮助贫困地区学生，获得与发达地区同等优质师资的公益教育领域。

在最值得期待的特邀嘉宾客串经纪人环节，李云迪以一笔高难度的外汇期权交易开场。该笔交易对手方为招商银行和平安银行，为期限一周的外汇蝶式期权，波动率在3.7和4.2，成交量1.8亿美元。

与专业的经纪人相比，李云迪的报价撮合过程儒雅淡定，轻声细语。“你好，请问是国家开发银行的李卓锴吗，我是CFETS-ICAP本届慈善日嘉宾李云迪。现在跟你确认一笔存单交易。”

在短短1小时内，优雅跨界的李云迪便撮合完成了10多笔交易，领域涵盖外汇、信用债、利率债、利率互换和货币市场。

有的交易员接到李云迪的电话后，还不忘调侃一下这位钢琴家。宁波银行的资深交易员马宇晖在按剧本台词完成交易后，又突然自行加了一句，“能给1*5年的IRS再报个价吗？”

“然后，李云迪就呆萌住了。”马宇晖说。

北京一位参与本次慈善日活动的银行交易员表示，“其实中国有很多贫穷不幸的人，还有很多可怜的孩子，他们很需要帮助与关心。今天大家一起做些trade，用一天的fee，至少能帮帮这些人。”

李云迪完成交易后并接受了媒体采访，他称未来仍将会参加这类活动，通过身体力行向社会传递更多的爱与温暖。

而李云迪的付出则帮助国际货币经纪公司将本次活动推向新的高潮，今日共计捐出的中介经纪费用为历史新高的152万元，累计已捐款超700万元。