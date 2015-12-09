更新版 1-中国汇市：人民币收盘与中间价双创逾四年新低，短期跌势料难扭转

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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* 人民币收盘继续大跌，并与中中间价双创逾四年低点 * 中间价为8.11汇改来首次跌破6.41 * 尾市离岸CNH扩大跌势，与在岸价差略仍有700点子 * 监管层适度控制下跌节奏，但跌势难以扭转 (新增更多评论及收盘价) 路透北京12月9日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续跌百点并与中间价齐创逾 四年低点。交易员称，中间价自8.11汇改来首次跌破6.41，加重市场购汇情绪；近期人民币 调整幅度有所扩大，但监管层仍对下跌节奏有所控制，目前看短期人民币尚难以扭转颓势。 他们并指出，今日公布的CPI和PPI数据在市场意料之中，影响不大。离岸CNH 尾盘跌势扩大，两地价差仍近700点子，若在岸每日贬值80-100点子而央行对离岸放任，点 差恐难以有效收窄，因离岸对贬值预期的反应往往比在岸更剧烈，后市人民币仍有测试汇改 后创出的6.45整数支撑。 “最近都是每天贬值80-100个点，然后央行offer(卖美元)。(美元)阶梯式上涨是因为 有天花板，这几天的天花板好像就是80-100个点，...市场该买的还是得买。”一股份行交 易员称。 亦有交易员指出，人民币加入SDR（特别提款权）货币篮子之后，阶段性任务完成，适 度放开贬值空间，以应对美联储可能的加息冲击。 截止北京时间16:57，离岸CNH触及6.50整数关口，刷新逾三个半月低点，与在岸价差重 回700点子上方，但交易员认为，该关口附近应有一定支撑。 中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下 跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货 币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。 全球汇市方面，避险情绪令欧元/美元空头受到抑制，但在美联储利率会议召开前，市 场普遍认为欧元/美元将在接近1.08-1.10美元的区间内交投。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.428 6.4172 -0.17% 中间价 6.414 6.4078 -0.10% 成交额 211.33亿美元 249亿美元 日内波动幅度(pips) 96 日高6.4189 日低6.4285 今年以来升贬幅度 -3.48% 2005年汇改以来升贬幅度 28.76% 1年期美元/人民币掉期 +1,157 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4977 6.4862 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6945 6.694 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4248。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。