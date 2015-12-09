香港金融：台湾国泰综合证券香港分支正式开业，迈出国际化重要一步

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港12月9日 - 台湾国泰金控 旗下国泰综合证券周三称，其香港分支今天正式开业，标志着集团将业务扩展至东南亚及中国内地市场，迈出国际化重要一步。
国泰证券（香港）董事总经理林健治表示，去年底沪港通启动，进一步强化香港作为内地主要金融中心的地位，因此集团在香港设立据点，可以乘势把握这庞大机遇。
“我们初期以集团客户为基础，主要为客户提供有价证券交易及投资建议，未来计划以香港为据点向内地及东南亚市场扩展业务。”他并说。
最近三年，国泰证券透过复委托方式对香港证券市场的交易量快速增加，由2013年的12.1亿港元升至2014年的43.3亿港元，截至今年10月已达64亿港元，全年交易量有机会接近100亿港元。
国泰证券（香港）目前持有香港证监会发给第1类及第4类牌照，可提供经纪、自营及研究等主要业务，并涵盖港股现货、ETF、权证、牛熊证以及台股。未来随经营发展将增持2号、6号及9号牌照，届时可扩展至期货市场经济、财务管理包括私募、RQFII、全委代操、承销、配售、财务咨询等业务。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。