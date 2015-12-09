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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 16:43 BJT

香港金融：台湾国泰综合证券香港分支正式开业，迈出国际化重要一步

路透香港12月9日 - 台湾国泰金控 旗下国泰综合证券周三称，其香港分支今天正式开业，标志着集团将业务扩展至东南亚及中国内地市场，迈出国际化重要一步。

国泰证券（香港）董事总经理林健治表示，去年底沪港通启动，进一步强化香港作为内地主要金融中心的地位，因此集团在香港设立据点，可以乘势把握这庞大机遇。

“我们初期以集团客户为基础，主要为客户提供有价证券交易及投资建议，未来计划以香港为据点向内地及东南亚市场扩展业务。”他并说。

最近三年，国泰证券透过复委托方式对香港证券市场的交易量快速增加，由2013年的12.1亿港元升至2014年的43.3亿港元，截至今年10月已达64亿港元，全年交易量有机会接近100亿港元。

国泰证券（香港）目前持有香港证监会发给第1类及第4类牌照，可提供经纪、自营及研究等主要业务，并涵盖港股现货、ETF、权证、牛熊证以及台股。未来随经营发展将增持2号、6号及9号牌照，届时可扩展至期货市场经济、财务管理包括私募、RQFII、全委代操、承销、配售、财务咨询等业务。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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