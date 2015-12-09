中国农业：政府计划提前玉米销售，尽管国内市场已饱和--行业消息

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透上海/北京12月9日 - 行业消息人士称，中国计划将玉米年度销售提前，尽管国内市场已饱和，一些仓库可能将被迫出脱次等玉米，努力清空不断增加的库存。
目前还没有将投放市场多少库存的官方数据，可能最早是在12月，但释出库存或将加剧一年来玉米价格的跌势，并损及国内对粮食的需求，从而令美国等主要粮食出口国更加担心。
几位行业消息人士称，中国储备粮管理公司可能在4月前开始释出旧库存，比以往早四个月。中国储备粮管理公司拒绝就此发表评论。
今年中国政府仅出售了406万吨玉米；明年4月前中国玉米库存料将触及2亿吨，相当于中国一年的消费量。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。