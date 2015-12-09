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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 16:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘涨1.1%，受油价反弹提振

“空头回补继续发挥支撑TOCOM期胶价格的作用，市场气氛已有些改善。”一名不愿具名的东京经纪商消息人士说。

上海期交所主力5月期胶合约 收低45元人民币，报每吨10,205元。

泰国周二通过1.39亿美元额外贷款，以帮助该国胶农。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约 最新报每公斤118.2美分，上涨0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张若琪 审校 于春红/蔡美珍)

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