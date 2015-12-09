中国贸易:与韩澳自贸协定本月20日生效，当日首降关税明年再降--商务部

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 中国商务部周三发布公告，中韩、中澳自由贸易协定将于本月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。
商务部表示，中韩、中澳自贸协定将进一步扩大双边贸易投资，提升贸易便利化水平，促进双边货物、资本、人员等的自由流动，创造更加便利、透明和公平的贸易和投资环境。
中韩自贸协定于今年6月1日正式签署，协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85% 。
中澳自由贸易协定与今年6月中旬签署，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家 （完） (发稿 马蓉；审校 沈燕)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。