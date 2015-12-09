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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:11 BJT

中国贸易:与韩澳自贸协定本月20日生效，当日首降关税明年再降--商务部

路透北京12月9日 - 中国商务部周三发布公告，中韩、中澳自由贸易协定将于本月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

商务部表示，中韩、中澳自贸协定将进一步扩大双边贸易投资，提升贸易便利化水平，促进双边货物、资本、人员等的自由流动，创造更加便利、透明和公平的贸易和投资环境。

中韩自贸协定于今年6月1日正式签署，协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85% 。

中澳自由贸易协定与今年6月中旬签署，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家 （完） (发稿 马蓉；审校 沈燕)

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