人民币衍生品：境内美元掉期曲线持稳小升，因利差缩小短期有下行压力

路透北京12月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三持稳较上周小升，波动远不及即期人民币持续贬值幅度。交易员称，远掉市场在监管层宏观审慎政策之后价格波动区间收窄，由于利差缩小，加之人民币贬值预期被即期市场消化，境内掉期曲线波动较小且有下行压力。

他们并表示，大行在远掉市场卖出美元掉期，市场积累了较多头寸；若即期人民币继续贬值，自营多头惜售，远掉市场料将维持平衡。在岸市场长端目前仍有购买需求，但若短端人民币利率不回升，短端料将下行，对长端也将产生压力。

“指望掉期价格涨得很高也是不现实的，尽管贬值预期比年初来的更大，但是现在的利率水平和年初比下降了，如果短端人民币的利率并没有上去，掉期价格反而有下行的可能。”一股份行交易员表示。

他并指出，离岸市场由于人民币仍相对紧张，CNH一年期掉期点 有所滑落但还在三个月高位。现在从监管的意思看，并没有缓和资金紧张的意图，两岸点差有可能进一步拉大。不过境内外掉期价格联动大不如前，离岸对在岸市场影响有限。

“现在人民币市场跟数据没关系，就看央行心情。央行最近心情很不好，办法不多了，只能被动抵抗，选择贬值。”另一股份行交易员表示。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报28个点子，一个月期 报131个点子，一年期 报1,157个点子，较上周五分别上涨14.29%、7.38%和6.64%。

中国银行间市场周三主要回购利率多小跌，大行充分供给提供稳定保障，致资金面宽松局面依然；充裕流动性背景下，隔夜品种甚至不乏机构在减点融出，而相较之下，不少非银机构未雨绸缪开始缓步囤积跨年长期资金，致成交量较前期略有升温。