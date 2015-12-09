人民币衍生品：境内美元掉期曲线持稳小升，因利差缩小短期有下行压力

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三持稳较上周小升，波动远不及即期人民币持续贬值幅度。交易员称，远掉市场在监管层宏观审慎政策之后价格波动区间收窄，由于利差缩小，加之人民币贬值预期被即期市场消化，境内掉期曲线波动较小且有下行压力。
他们并表示，大行在远掉市场卖出美元掉期，市场积累了较多头寸；若即期人民币继续贬值，自营多头惜售，远掉市场料将维持平衡。在岸市场长端目前仍有购买需求，但若短端人民币利率不回升，短端料将下行，对长端也将产生压力。
“指望掉期价格涨得很高也是不现实的，尽管贬值预期比年初来的更大，但是现在的利率水平和年初比下降了，如果短端人民币的利率并没有上去，掉期价格反而有下行的可能。”一股份行交易员表示。
他并指出，离岸市场由于人民币仍相对紧张，CNH一年期掉期点 有所滑落但还在三个月高位。现在从监管的意思看，并没有缓和资金紧张的意图，两岸点差有可能进一步拉大。不过境内外掉期价格联动大不如前，离岸对在岸市场影响有限。
“现在人民币市场跟数据没关系，就看央行心情。央行最近心情很不好，办法不多了，只能被动抵抗，选择贬值。”另一股份行交易员表示。
北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报28个点子，一个月期 报131个点子，一年期 报1,157个点子，较上周五分别上涨14.29%、7.38%和6.64%。
中国银行间市场周三主要回购利率多小跌，大行充分供给提供稳定保障，致资金面宽松局面依然；充裕流动性背景下，隔夜品种甚至不乏机构在减点融出，而相较之下，不少非银机构未雨绸缪开始缓步囤积跨年长期资金，致成交量较前期略有升温。
人民币兑美元即期 周三早盘继续大跌刷新三个半月低点，中间价则跌破6.41创逾四年新低。交易员称，场内看空人民币气氛浓厚，阶梯式下跌幅度取决于监管层控制节奏，后市仍将考验前期汇改后低点6.45整数关支撑。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。