《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月9日

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透香港12月9日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:49时,1港元=0.82924人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.55 8.32 2.11 南玻 11.25 6.68 2.03 深康佳 7.33 4.20 2.10 ST中华 14.50 6.60 2.65 ST中冠 29.99 15.11 2.39 深深宝 17.86 10.33 2.08 深华发 27.38 9.28 3.56 深赤湾 18.79 16.10 1.41 招商地产 40.50 35.30 1.38 特力 102.00 17.30 7.11 飞亚达 15.07 9.06 2.01 一致药业 66.15 39.82 2.00 深深房 14.26 7.16 2.40 ST盛润 9.01 6.91 1.57 深南电 12.57 6.15 2.46 深纺织 13.27 8.53 1.88 方大集团 11.23 7.05 1.92 深国商 27.75 11.48 2.92 深赛格 11.85 5.60 2.55 宝石 9.18 5.88 1.88 小天鹅 21.48 17.90 1.45 粤高速 6.40 4.01 1.92 晨鸣纸业 8.50 5.63 1.82 ST珠江 10.21 6.70 1.84 美菱电器 7.09 5.19 1.65 大冷股份 16.49 8.88 2.24 粤电力 7.37 5.11 1.74 佛山照明 14.74 7.69 2.31 江铃汽车 29.89 26.05 1.38 沙隆达 10.70 6.82 1.89 苏常柴 10.05 5.40 2.24 威孚高科 23.32 19.64 1.43 古井贡酒 32.20 24.90 1.56 ST东海 16.45 7.05 2.81 长安汽车 16.74 16.80 1.20 京东方 2.95 2.33 1.53 鲁泰 14.05 10.80 1.57 本钢板材 5.93 2.90 2.47 张裕 44.60 25.92 2.08 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。