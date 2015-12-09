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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:00 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月9日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周日线及周线反转可能很好地印证欧元走势的逆转，目前可能已经筑底。只有守在1.0800上方，才能避免重新下探1.0720，不过最终很有可能升穿1.1000，向1.1120回升。

美元/日圆：目前在122.20区域上方找到支撑，阻力位见于124.00区域。若突破124.00区域将可能上探8月高位125.30。只有跌穿121.80区域，才会导致这一情景延迟出现。

欧元/英镑：继续升向0.7300区域，将是10月高位0.7495至11月低位整体下行趋势的61.8%回档位。需要持于0.7220区域上方，这一情景才能变现。

英镑/美元：昨日一度跌穿1.4980始料未及，但随后成功守在1.4940上方并实现反弹。如若跌穿1.4880，则将逆转反弹回1.5160的前景。需突破1.5160才有望重返1.5300区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0913 1.0893 0.18 -9.79 1.2097

美元/日圆 122.79 122.90 -0.09 2.79 119.68

欧元/日圆 133.97 133.89 0.06 -7.75 144.77

美元/瑞郎 0.9924 0.9919 0.05 -0.17 0.9941

英镑/美元 1.5034 1.5006 0.19 -3.46 1.5573

美元/加元 1.3582 1.3583 -0.01 16.90 1.1618

澳元/美元 0.7195 0.7214 -0.26 -11.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6622 0.6642 -0.30 -15.07 0.7797

欧元/瑞郎 1.0831 1.0808 0.21 -9.94 1.2026

欧元/英镑 0.7255 0.7254 0.01 -6.45 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2528 9.2754 -0.24 -1.66 9.4688

美元/挪威克朗 8.7445 8.7683 -0.27 17.03 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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