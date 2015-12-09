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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 16:51 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月9日

路透香港12月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:51时，1
港元=0.82924人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.15%，高
于上交易日收盘的39.17%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      4.66            4.55           1.24
 建设银行                                      5.81            5.21           1.34
 中国银行                                      4.11            3.36           1.48
 农业银行                                      3.23            2.92           1.33
 招商银行                                     17.39           17.72           1.18
 中信银行                                      7.50            4.87           1.86
 交通银行                                      6.47            5.38           1.45
 民生银行                                      8.71            7.37           1.43
 中国人寿                                     28.14           25.15           1.35
 中国平安                                     34.44           42.70           0.97
 中国太保                                     27.06           30.60           1.07
 中信证券                                     17.79           17.36           1.24
 新华人寿                                     49.62           33.20           1.80
 海通证券                                     15.18           12.78           1.43
 华能国际                                      8.84            6.81           1.57
 大唐发电                                      5.18            2.41           2.59
 华电国际                                      6.77            4.84           1.69
 中煤能源                                      6.00            3.04           2.38
 中国神华                                     14.71           11.94           1.49
 中国石油                                      8.35            5.23           1.93
 兖州煤业                                      9.31            3.43           3.27
 中国石化                                      4.89            4.56           1.29
 上海石化                                      6.30            2.78           2.73
 中海油服                                     15.73            7.02           2.70
 仪征化纤                                      8.28            2.04           4.89
 中国铝业                                      4.90            2.30           2.57
 江西铜业                                     14.48            8.56           2.04
 洛阳钼业                                      4.67            1.41           3.99
 紫金矿业                                      3.48            2.02           2.08
 马钢股份                                      3.18            1.60           2.40
 鞍钢股份                                      4.56            3.00           1.83
 重庆钢铁                                      3.09            1.14           3.27
 海螺水泥                                     16.63           21.15           0.95
 洛阳玻璃                                     34.91            5.45           7.72
 京城机电                                     13.29            5.40           2.97
 中联重科                                      5.38            3.00           2.16
 金隅股份                                     10.08            5.08           2.39
 中国国航                                      8.35            6.12           1.65
 东方航空                                      7.35            4.08           2.17
 南方航空                                      7.93            5.46           1.75
 中国远洋                                     11.63            4.94           2.84
 中海集运                                      8.73            3.11           3.39
 中集集团                                     19.17           13.48           1.71
 中海发展                                     11.08            5.49           2.43
 宁沪高速                                      8.51           10.22           1.00
 深高速                                        9.10            6.14           1.79
 成渝高速                                      4.91            2.55           2.32
 皖通高速                                     12.17            6.75           2.17
 广深铁路                                      4.83            3.97           1.47
 中国南车                                     13.07           10.08           1.56
 中国交建                                     13.48            8.50           1.91
 中国铁建                                     13.67           10.36           1.59
 中国中铁                                     11.03            6.32           2.10
 长城汽车                                     12.46            9.95           1.51
 比亚迪                                       62.88           42.90           1.77
 广汽集团                                     21.81            7.30           3.60
 青岛啤酒                                     31.14           33.05           1.14
 白云山                                       28.48           20.00           1.72
 新华制药                                     11.20            4.80           2.81
 海信科龙                                     10.00            3.93           3.07
 南京熊猫                                     16.95            7.28           2.81
 晨鸣纸业                                      8.50            5.49           1.87
 上海医药                                     18.61           16.38           1.37
 中兴通讯                                     17.52           17.12           1.23
 东方电气                                     13.40            7.88           2.05
 潍柴动力                                      9.71            7.96           1.47
 东北电气                                      7.44            2.73           3.29
 广船国际                                     35.56           15.94           2.69
 经纬纺机                                     25.09           12.00           2.52
 昆明机床                                     15.70            5.11           3.71
 一拖股份                                     12.78            5.16           2.99
 北辰实业                                      5.12            2.58           2.39
 创业环保                                     10.63            6.05           2.12
 中国中冶                                      7.01            2.40           3.52
 金风科技                                     18.29           13.40           1.65
 丽珠                                         47.78           34.20           1.68
 万科                                         19.55           21.50           1.10
 郑煤机                                        6.73            3.55           2.29
 大连港                                        5.92            3.27           2.18
 山东墨龙                                      9.56            3.17           3.64
 浙江世宝                                     34.52            9.53           4.37
 复星医药                                     25.32           25.05           1.22
 光大银行                                      4.30            3.50           1.48
 东江环保                                     18.78           11.88           1.91
 上海电气                                     13.19            4.61           3.45
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