《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月9日

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透香港12月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:51时，1 港元=0.82924人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.15%，高 于上交易日收盘的39.17%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.66 4.55 1.24 建设银行 5.81 5.21 1.34 中国银行 4.11 3.36 1.48 农业银行 3.23 2.92 1.33 招商银行 17.39 17.72 1.18 中信银行 7.50 4.87 1.86 交通银行 6.47 5.38 1.45 民生银行 8.71 7.37 1.43 中国人寿 28.14 25.15 1.35 中国平安 34.44 42.70 0.97 中国太保 27.06 30.60 1.07 中信证券 17.79 17.36 1.24 新华人寿 49.62 33.20 1.80 海通证券 15.18 12.78 1.43 华能国际 8.84 6.81 1.57 大唐发电 5.18 2.41 2.59 华电国际 6.77 4.84 1.69 中煤能源 6.00 3.04 2.38 中国神华 14.71 11.94 1.49 中国石油 8.35 5.23 1.93 兖州煤业 9.31 3.43 3.27 中国石化 4.89 4.56 1.29 上海石化 6.30 2.78 2.73 中海油服 15.73 7.02 2.70 仪征化纤 8.28 2.04 4.89 中国铝业 4.90 2.30 2.57 江西铜业 14.48 8.56 2.04 洛阳钼业 4.67 1.41 3.99 紫金矿业 3.48 2.02 2.08 马钢股份 3.18 1.60 2.40 鞍钢股份 4.56 3.00 1.83 重庆钢铁 3.09 1.14 3.27 海螺水泥 16.63 21.15 0.95 洛阳玻璃 34.91 5.45 7.72 京城机电 13.29 5.40 2.97 中联重科 5.38 3.00 2.16 金隅股份 10.08 5.08 2.39 中国国航 8.35 6.12 1.65 东方航空 7.35 4.08 2.17 南方航空 7.93 5.46 1.75 中国远洋 11.63 4.94 2.84 中海集运 8.73 3.11 3.39 中集集团 19.17 13.48 1.71 中海发展 11.08 5.49 2.43 宁沪高速 8.51 10.22 1.00 深高速 9.10 6.14 1.79 成渝高速 4.91 2.55 2.32 皖通高速 12.17 6.75 2.17 广深铁路 4.83 3.97 1.47 中国南车 13.07 10.08 1.56 中国交建 13.48 8.50 1.91 中国铁建 13.67 10.36 1.59 中国中铁 11.03 6.32 2.10 长城汽车 12.46 9.95 1.51 比亚迪 62.88 42.90 1.77 广汽集团 21.81 7.30 3.60 青岛啤酒 31.14 33.05 1.14 白云山 28.48 20.00 1.72 新华制药 11.20 4.80 2.81 海信科龙 10.00 3.93 3.07 南京熊猫 16.95 7.28 2.81 晨鸣纸业 8.50 5.49 1.87 上海医药 18.61 16.38 1.37 中兴通讯 17.52 17.12 1.23 东方电气 13.40 7.88 2.05 潍柴动力 9.71 7.96 1.47 东北电气 7.44 2.73 3.29 广船国际 35.56 15.94 2.69 经纬纺机 25.09 12.00 2.52 昆明机床 15.70 5.11 3.71 一拖股份 12.78 5.16 2.99 北辰实业 5.12 2.58 2.39 创业环保 10.63 6.05 2.12 中国中冶 7.01 2.40 3.52 金风科技 18.29 13.40 1.65 丽珠 47.78 34.20 1.68 万科 19.55 21.50 1.10 郑煤机 6.73 3.55 2.29 大连港 5.92 3.27 2.18 山东墨龙 9.56 3.17 3.64 浙江世宝 34.52 9.53 4.37 复星医药 25.32 25.05 1.22 光大银行 4.30 3.50 1.48 东江环保 18.78 11.88 1.91 上海电气 13.19 4.61 3.45 广发证券
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。