《路透晚报》--12月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

中国数据：11月CPI温和PPI深跌，经济压力不减政策宽松可期

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

--中国税收：明年调整部分产品进出口关税，扩大日用消费品降税范围

中国财政部周三称，将自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围。钢坯2016年暂定出口税率降为20%；非合金生铁降为0%，非合金铝条、杆降为0%。

--中国政策：实行审计全覆盖，重点部门和单位要每年审计--国务院

中国全面完善审计制度，总体目标对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，到2020年基本形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审计监督机制。

--中国经济：明确城市地下管廊有偿使用制度，按市场化原则签协议--发改委

中国国家发展改革委员会周三发文明确建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度，形成合理收费机制；原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位共同协商确定，并由供需双方按照市场化原则签订协议。

--中国环保：部分企业违法超标排放，多地散煤污染严重--环保部

中国环保部网站周三发布公告称，虽然多地启动重污染应急预案并采取应急措施减少排放，但仍存在部分企业违法超标排放、多地散煤污染严重等问题。环保部称，此次督查实地抽查工业企业86家、各类工地20余家、道路扬尘20余处、散煤小锅炉污染近20处、垃圾焚烧等其他面源19处。

【金融】

--中国金融：邮储银行战略引资451亿元对定价满意，IPO规模将视市场情况

中国邮政储蓄银行上市前引入战略投资者终于落锤，该行周三公布以每股3.89元向10家中外战投发行新股，共融资451亿元人民币，已获银监会批准生效。对于股权定价邮储银行比较满意，未来将根据二级市场情况确定上市融资安排。

--离岸人民币：中国近日已暂停机构申请新的RQDII相关业务--消息

多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

--中国个股：光大证券递交H股IPO申请，计划后年分拆香港业务

中国大型券商--光大证券 601788.SS 周二晚间在香港联交所刊登H股的初步申请材料，启动H股首次公开发行（IPO）程序。光大证券在申请材料中提及，拟于2017年1月或之后通过香港联交所分拆其香港业务。

--香港金融：台湾国泰综合证券香港分支正式开业，迈出国际化重要一步

台湾国泰金控 旗下国泰综合证券周三称，其香港分支今天正式开业，标志着集团将业务扩展至东南亚及中国内地市场，迈出国际化重要一步。

【固定收益】

--《焦点》渴求公债收益？或许已到了前进中国债市的时候

在发达市场收益难觅之际，力图从政府公债上寻求理想回报的全球大型资产管理业者正逐渐向中国靠近，尽管进展仍旧相当缓慢。“市场很具有吸引力，尤其是长期债券，”瀚亚投资亚洲固定收益部投资长黄文彬表示。瀚亚投资是英国保诚集团旗下的资产管理业务。

--中国债市动态：现券平稳10年国债续发招标符合预期，CPI数据影响有限

中国银行间债市周三早盘现券收益率变动有限，交投活跃度较上日稍降，观望情绪略浓；一级市场方面，10年期续发国债招标结果符合预期，加权收益率下破3%。交易员称，基本面疲弱未见扭转信号，债市氛围仍然向好，只是短期进一步刺激因素不多，对继续做多相对谨慎。

--中国货币市场：资金供给充足回购利率多小跌，未雨绸缪致跨年需求渐升温

中国银行间市场周三主要回购利率多小跌，大行充分供给提供稳定保障，致资金面宽松局面依然；充裕流动性背景下，隔夜品种甚至不乏机构在减点融出，而相较之下，不少非银机构未雨绸缪开始缓步囤积跨年长期资金，致成交量较前期略有升温。

--中国新债：韩国下周二将发30亿元人民币债，为外国政府熊猫债发行首单

韩国政府周二稍晚发布公告称，将于下周二（15日）在中国银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息债券（熊猫债），期限三年；韩国熊猫债因此成为首只发行的外国政府熊猫债。

--中国新债：台湾烨辉将注册发行至多6亿元一年期短融--法巴银行

法国巴黎银行周三新闻稿称，台湾烨辉企业（中国）将在中国银行间债市注册发行至多6亿元人民币一年期短融，为首只台湾制造企业在中国大陆发行的债券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续大跌中间价创逾四年新低，阶梯式跌势将持续

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘继续大跌刷新三个半月低点，中间价则跌破6.41创逾四年新低。交易员称，场内看空人民币气氛浓厚，阶梯式下跌幅度取决于监管层控制节奏，后市仍将考验前期汇改后低点6.45整数关支撑。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线持稳小升，因利差缩小短期有下行压力

中国境内美元/人民币掉期曲线 周三持稳较上周小升，波动远不及即期人民币持续贬值幅度。交易员称，远掉市场在监管层宏观审慎政策之后价格波动区间收窄，由于利差缩小，加之人民币贬值预期被即期市场消化，境内掉期曲线波动较小且有下行压力。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，蓝筹股有护盘动作但难有效提振人气

中国股市沪综指周三收盘小升，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师指出，经济数据依旧疲弱及下一批新股发行在即，市场观望气氛浓厚，即使部分蓝筹股努力护盘，但未能有明显改观，大盘整日维持小幅震荡走势。

--中美贸易：美国在WTO挑战中国对国内飞机制造商的免税政策

美国周二向中国对国产飞机的免税制度发起挑战，称这一做法对进口飞机构成差别待遇。美方要求与中国在世界贸易组织(WTO)就后者对中小型飞机征收的17%增值税进行磋商。这只是整个流程的第一步，最终可能会引发贸易制裁。

--《焦点》中国半导体行业大跃进，蚕食美国和台湾业内主导权

随着中国政府斥资数十亿美元推动半导体行业的自力更生，中国现已涌现出一批芯片(晶片)设计商，业内专家称，这些公司有望最终与当前业内领头羊高通(Qualcomm) QCOM.O 和联发科 2454.TW 一争高下。

--《RUSSELL专栏》中国创纪录成品油出口为油市带来利空

中国今年原油进口的成长，很容易让人认为主要是拜战略石油储备增加所赐，但这种想法忽略了成品油出口的重要性正在日益升高。

--中国农业：政府计划提前玉米销售，尽管国内市场已饱和--行业消息

行业消息人士称，中国计划将玉米年度销售提前，尽管国内市场已饱和，一些仓库可能将被迫出脱次等玉米，努力清空不断增加的库存。

--中国个股：安邦保险举牌万科和同仁堂，万科控股权之争生波澜

继周二宣布首次举牌金风科技 002202.SZ 后，中国大型保险公司安邦保险集团当日晚间又宣布举牌万科 000002.SZ 2202.HK 和同仁堂 600085.SS。安邦举牌国内最大房地产企业之一的万科，使得后者近期的控股权之争又生波澜。

--中国企业：华为计画在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商

中国华为 HWT.UL 力争在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商，该公司正瞄准欧洲及本地机构，从易安信(EMC Corp) EMC.N 及国际商业机器(IBM)公司等业内领军者手中抢占市场份额。

--美官员称美国污染治理法规或可为中国治霾提供借鉴