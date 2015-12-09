版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:13 BJT

路透基点：融创中国俱乐部贷款结案，规模降至2.77亿美元--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，融创中国控股有限公司自行安排的2.77亿美元俱乐部贷款已结案。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码420个基点，安排费330个基点，最高综合收益超过500个基点。尽管有这些优厚的条款，但贷款规模仍较5亿美元的初始目标大幅下调。

不过，根据香港交易所的一份披露文件，在任何其他银行根据融资协议条款加入融资协议的前提下，总金额将增至不超过4.6亿美元。融资协议于12月2日签署。

根据融创中国的一份公告，有七家银行最终参与了此项交易，将为2017年到期的发行在外优先票据提供再融资，票据本金额4亿美元。为弥补偿还缺口，借款人同时还表示，将使用内部资源赎回这些2017年到期票据。

融创中国于2014年6月敲定一笔自行安排的2.3亿美元俱乐部贷贷款，用作运营资金。中国银行澳门分行、中信银行国际、恒生银行和汇丰银行参与了此次交易。该笔贷款的综合成本至少为500个基点，利率较LIBOR加码450个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐