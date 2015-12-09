路透基点：融创中国俱乐部贷款结案，规模降至2.77亿美元--TRLPC

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，融创中国控股有限公司自行安排的2.77亿美元俱乐部贷款已结案。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码420个基点，安排费330个基点，最高综合收益超过500个基点。尽管有这些优厚的条款，但贷款规模仍较5亿美元的初始目标大幅下调。
不过，根据香港交易所的一份披露文件，在任何其他银行根据融资协议条款加入融资协议的前提下，总金额将增至不超过4.6亿美元。融资协议于12月2日签署。
根据融创中国的一份公告，有七家银行最终参与了此项交易，将为2017年到期的发行在外优先票据提供再融资，票据本金额4亿美元。为弥补偿还缺口，借款人同时还表示，将使用内部资源赎回这些2017年到期票据。
融创中国于2014年6月敲定一笔自行安排的2.3亿美元俱乐部贷贷款，用作运营资金。中国银行澳门分行、中信银行国际、恒生银行和汇丰银行参与了此次交易。该笔贷款的综合成本至少为500个基点，利率较LIBOR加码450个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。