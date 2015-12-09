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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:09 BJT

香港个股：太古收购可口可乐美国两个专营区资产，代价1.06亿美元

路透香港12月9日 - 香港综合企业--太古股份 周三称，计划收购可口可乐 于美国两项专营区的经销交易及相关生产资产，代价1.06亿美元，此举将扩大集团于美国的饮料业务。

太古在联交所的声明称，计划收购的资产位于亚利桑那州凤凰城及科罗拉多州丹佛市，代价为1.06亿美元，可予调整，交易预期于2018年完成。

太古与可口可乐将订立一份地区性的生产协议，与美国其他可口可乐饮料装瓶商订立制成品供应协议。此外，双方将订立一份全国性的产品供应管理协议，将使太古成为可口可乐的美国全国产品供应组织的成员。

是次收购的资产于2014年末的应占资产净值约1.814亿美元，去年度除税前及除税后的应占溢利净额分别约2,990万美元及1,840万美元。

除美国外，太古亦积极扩大在中国内地的可口可乐业务版图。该公司此前向中信股份 购入三家内地公司权益，总代价12.5亿元人民币。

该股今天收升0.12%，报84.8港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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