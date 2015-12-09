香港个股：太古收购可口可乐美国两个专营区资产，代价1.06亿美元

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透香港12月9日 - 香港综合企业--太古股份 周三称，计划收购可口可乐 于美国两项专营区的经销交易及相关生产资产，代价1.06亿美元，此举将扩大集团于美国的饮料业务。
太古在联交所的声明称，计划收购的资产位于亚利桑那州凤凰城及科罗拉多州丹佛市，代价为1.06亿美元，可予调整，交易预期于2018年完成。
太古与可口可乐将订立一份地区性的生产协议，与美国其他可口可乐饮料装瓶商订立制成品供应协议。此外，双方将订立一份全国性的产品供应管理协议，将使太古成为可口可乐的美国全国产品供应组织的成员。
是次收购的资产于2014年末的应占资产净值约1.814亿美元，去年度除税前及除税后的应占溢利净额分别约2,990万美元及1,840万美元。
除美国外，太古亦积极扩大在中国内地的可口可乐业务版图。该公司此前向中信股份 购入三家内地公司权益，总代价12.5亿元人民币。
该股今天收升0.12%，报84.8港元。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。