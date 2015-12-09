中国电力：明年起对燃煤电厂超低排放实行电价支持政策--发改委

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 中国国家发改委周三公告称，为推进煤炭清洁高效利用、促进节能减排和大气污染治理，自2016年1月1日起，将对验收合格且符合超低限值要求的燃煤电厂给予适当的上网电价支持，且实行事后兑付政策。
电价支持标准方面，对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量加价每千瓦时0.01元人民币（含税）；对2016年1月1日之后并网运行的新建机组，对其统购上网电量加价每千瓦时0.05元钱（含税）。
发改委指出，上述电价加价标准暂定执行到2017年底，2018年以后逐步统一和降低标准。地方制定更严格超低排放标准的，鼓励地方出台相关支持奖励政策措施。
发改委强调，超低排放电价支持政策实行事后兑付、季度结算，并与超低排放情况挂钩。烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放中有一项不符合超低排放标准的，即视为该时段不符合超低排放标准。若燃煤电厂弄虚作假篡改超低排放数据的，自篡改数据的季度起三个季度内不得享受加价政策。
超低排放是指燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值（简称“超低限值”）要求，即在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3 。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕/张喜良)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。