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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 17:24 BJT

德国经济：Ifo上调2016年经济增长预估至1.9%，但下调今年预测至1.7%

“德国经济继续保持温和回升，”IFO主席辛纳在一份声明中称。

“民间消费继续为经济回升提供支持，”他表示，并称在难民方面的政府支出将导致需求出现暂时性飙升。

IFO称，上月巴黎发生的恐怖袭击事件并未给经济带来明显冲击，但同时指出，中东局势的升级有可能令消费者、生产商以及投资者感到不安，从而抑制经济成长。

IFO对2015年经济成长的预期与德国央行的预估一致，但对于明年的预期，IFO要更为乐观。德国央行预计本国经济2016年将增长1.8%。(完) (编译 张若琪/刘秀红；审校 高琦)

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