德国经济：Ifo上调2016年经济增长预估至1.9%，但下调今年预测至1.7%

《汇市简讯》欧元/英镑对跌势展开整固

0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)