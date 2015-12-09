中美贸易：中国对美方就中国部分飞机税收政策向WTO提起诉讼表示遗憾

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 针对美国就中国对某些国产飞机采取的税收优惠措施提起世贸组织(WTO)争端解决机制下的磋商请求，中国商务部条约法律司负责人周三发表谈话称表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以处理。
商务部网站新闻稿称，中方已经收到美方提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸规则，也坚持以符合世贸规则的方式促进航空制造业发展，中方对美方就此提出的磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以处理。
新华社同日报导称，12月8日美国贸易代表办公室宣布，就中国部分国产飞机和进口飞机可能存在的税收待遇差异，美国当天已提出与中方在世界贸易组织争端解决机制下进行磋商的请求。
美方称，中国对重量在25吨以下的进口飞机征收17%的增值税，包括通用航空飞机、支线飞机以及农用机等机型，但对国产同类飞机免征增值税，“似乎违反”世界贸易组织有关规定，影响了美国飞机及零部件制造厂商。
根据世贸组织规则，提请磋商是贸易争端解决机制中的第一个环节。中方需在10日内对此磋商请求做出答复，磋商可在自中方收到磋商请求起60天内进行；如果磋商没有达成满意的结果，美方可提请世贸组织成立专家组进行审理。
中国近年来致力于推动飞机制造产业发展，自主研制的首架C919大型客机最近总装下线，首架国产喷气式支线客机ARJ21也交付给其在全球范围内的首家用户成都航空公司，国产民用客机逐步进入本土航空公司的采购名单。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。