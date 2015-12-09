台湾汇市：台币收盘连三贬续探两个月新低，受亚币及台股疲弱所累

* 台币连三贬续探两个月新低 * 受亚币及台股疲弱所累 * 明日台币主交易区间料在32.780-32.900 路透台北12月9日 - 台币兑美元 周三微收跌续探两个月新低，并录得连三日贬 势。汇银人士称，随着韩元等亚币持续盘旋在波段低档，且台股表现疲弱失守8,300点，带 动台币实质汇价续跌，惟场上持续消化出口商抛汇卖需令跌幅略见收敛，短线台币实质汇价 料维持缓贬态势。 他们指出，尽管出口商在32.800上方的抛汇意愿仍高，但由于近期台币贬势较明显，部 分出口商抛汇卖盘已转惜售，后市将关注近期离岸人民币 疲弱走势，是否牵动亚币进 一步走低。 〞出口商没有前几天多，不急着卖了。〞一位大型官股商银交易员说。 资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持稳偏热，主要消化外资、寿险端美元买需 及出口商抛汇卖压等两股力道相互抵销，致台币实质汇价暂在32.850下方趋弱盘整。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度 较上日尾盘小幅扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.945/32.970，上 日收在32.980。 台币兑美元今日收在33.047，此前收盘低点为10月2日的33.156；韩元 则小 跌0.1%至1,179.3，连续第三日走软，续探逾两个月低位，上日收报1,178.6。 台湾股市周三收跌1.37%报8,229.62点，连续第二日收黑且创逾两个月低位。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超89.36亿台币，连两个交易日卖超共计203.70 亿台币；上交易日为卖超114.34亿台币。 今日台币主要交易区间在32.806-32.840，上日在32.780-32.818；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.780-32.900。 亚洲新兴货币周三多数走软，油价反弹未能缓解对于大宗商品一波大跌行情的担忧。大 宗商品下挫已重燃全球通缩压力疑虑，中国通胀数据温和，更加凸显这个风险。中国人民币 兑美元 跌至8月26日以来最弱水准，此前中国央行将人民币中间价定于四年低位 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.047 33.037 32.806-33.047 32.815 7.19 10.90 司 元太外汇经纪公 33.046 33.032 32.806-33.046 32.832 3.29 5.22 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.050/0.065 0.045/0.065 美元/台币六个月期 0.020/0.045 0.015/0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)