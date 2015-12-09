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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:43 BJT

台湾汇市：台币收盘连三贬续探两个月新低，受亚币及台股疲弱所累

* 台币连三贬续探两个月新低
    * 受亚币及台股疲弱所累
    * 明日台币主交易区间料在32.780-32.900

    路透台北12月9日 - 台币兑美元 周三微收跌续探两个月新低，并录得连三日贬
势。汇银人士称，随着韩元等亚币持续盘旋在波段低档，且台股表现疲弱失守8,300点，带
动台币实质汇价续跌，惟场上持续消化出口商抛汇卖需令跌幅略见收敛，短线台币实质汇价
料维持缓贬态势。 
    
    他们指出，尽管出口商在32.800上方的抛汇意愿仍高，但由于近期台币贬势较明显，部
分出口商抛汇卖盘已转惜售，后市将关注近期离岸人民币 疲弱走势，是否牵动亚币进
一步走低。 
    
    〞出口商没有前几天多，不急着卖了。〞一位大型官股商银交易员说。
    
    资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持稳偏热，主要消化外资、寿险端美元买需
及出口商抛汇卖压等两股力道相互抵销，致台币实质汇价暂在32.850下方趋弱盘整。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度
较上日尾盘小幅扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.945/32.970，上
日收在32.980。 
    
    台币兑美元今日收在33.047，此前收盘低点为10月2日的33.156；韩元 则小
跌0.1%至1,179.3，连续第三日走软，续探逾两个月低位，上日收报1,178.6。
    
    台湾股市周三收跌1.37%报8,229.62点，连续第二日收黑且创逾两个月低位。 
证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超89.36亿台币，连两个交易日卖超共计203.70
亿台币；上交易日为卖超114.34亿台币。 
    
    今日台币主要交易区间在32.806-32.840，上日在32.780-32.818；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.780-32.900。
    
    亚洲新兴货币周三多数走软，油价反弹未能缓解对于大宗商品一波大跌行情的担忧。大
宗商品下挫已重燃全球通缩压力疑虑，中国通胀数据温和，更加凸显这个风险。中国人民币
兑美元 跌至8月26日以来最弱水准，此前中国央行将人民币中间价定于四年低位
。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.047     33.037   32.806-33.047  32.815    7.19  10.90
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.046     33.032   32.806-33.046  32.832    3.29   5.22
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.050/0.065           0.045/0.065
 美元/台币六个月期            0.020/0.045           0.015/0.040
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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