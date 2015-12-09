欧元债市：德国将标售两年期公债，料反映对欧洲央行决议的失望

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
德国30亿欧元公债标售的强劲需求或许暗示，市场再度预计欧洲央行将进一步放松政策。11月标售的平均得标收益率为负0.38%，但未获得足额认购。
油价下跌令市场再度预期欧洲央行将进一步放松政策。货币市场走势反映出，市场目前预计未来一年再降息10个基点的可能性为33%。而在上周欧洲央行政策会议结束后，市场预计未来一年不会降息。
这种预期对德国公债标售而言是个好兆头。
两年期德国公债收益率 持平于负0.31%，与12月3日触及的纪录低点负0.44%有一定距离。
10年期德债收益率 涨1个基点至0.585%。欧元区公债收益率大多小幅上涨。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 白云)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。