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债券 | 2015年 12月 9日 星期三 17:31 BJT

欧元债市：德国将标售两年期公债，料反映对欧洲央行决议的失望

德国30亿欧元公债标售的强劲需求或许暗示，市场再度预计欧洲央行将进一步放松政策。11月标售的平均得标收益率为负0.38%，但未获得足额认购。

油价下跌令市场再度预期欧洲央行将进一步放松政策。货币市场走势反映出，市场目前预计未来一年再降息10个基点的可能性为33%。而在上周欧洲央行政策会议结束后，市场预计未来一年不会降息。

这种预期对德国公债标售而言是个好兆头。

两年期德国公债收益率 持平于负0.31%，与12月3日触及的纪录低点负0.44%有一定距离。

10年期德债收益率 涨1个基点至0.585%。欧元区公债收益率大多小幅上涨。(完)

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