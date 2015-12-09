中国经济：政府投资基金不可投信托股票，鼓励投资创业早期企业--财政部

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 中国财政部周三发布政府投资基金暂行管理办法称，政府投资基金不可投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品等。
财政部网站公布的暂行管理办法称，各级财政部门应当控制政府投资基金的设立数量，不得在同一行业或领域重复设立基金。
在投资领域上，办法还规定，禁止政府投资基金从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借，以及发行信托或集合理财产品募集资金。
暂行管理办法称，鼓励政府投资基金投资于处于种子期、起步期等创业早期的企业；用于扶持中型、小型、微型企业发展，产业转型升级和发展，以及基础设施和公共服务领域。
办法表示，投资基金的亏损应由出资方共同承担，政府应以出资额为限承担有限责任；为更好地发挥政府出资的引导作用，政府可适当让利，但不得向其他出资人承诺投资本金不受损失，不得承诺最低收益。
此外，管理办法规定，政府投资基金应选择在中国境内设立的商业银行进行托管；并接受财政、审计部门对基金运行情况的审计、监督。（完） (发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。