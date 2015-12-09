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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 17:50 BJT

《全球汇市》欧元小涨，大宗商品相关货币企稳

澳元 、加元 及挪威克朗 等主要大宗商品国家货币皆回稳。澳元兑美元上扬0.3%，至0.7197美元，仍远高于9月在0.69附近触及的长期低点。

“过去几天很多人重新加码美元兑大宗商品货币的多仓，”法国巴黎银行策略分析师Michael Sneyd称。

“我们把大宗商品货币看成是配合下周美联储题材操作的一个途径，而且澳元不像其他货币跌得那么多，所以澳元看来可能会进一步下跌。至少还有好几个重要关卡可跌。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0933 1.0893 0.37 -9.62 1.2097

美元/日圆 122.69 122.90 -0.17 2.70 119.68

欧元/日圆 134.17 133.89 0.21 -7.61 144.77

美元/瑞郎 0.9914 0.9919 -0.05 -0.27 0.9941

英镑/美元 1.5039 1.5006 0.22 -3.43 1.5573

美元/加元 1.3601 1.3583 0.13 17.07 1.1618

澳元/美元 0.7176 0.7214 -0.53 -12.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6598 0.6642 -0.66 -15.38 0.7797

欧元/瑞郎 1.0842 1.0808 0.31 -9.85 1.2026

欧元/英镑 0.7268 0.7254 0.19 -6.28 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2635 9.2754 -0.13 -1.54 9.4688

美元/挪威克朗 8.7351 8.7683 -0.38 16.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/张若琪/蔡美珍；审校 白云)

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