《全球汇市》欧元小涨，大宗商品相关货币企稳

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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澳元 、加元 及挪威克朗 等主要大宗商品国家货币皆回稳。澳元兑美元上扬0.3%，至0.7197美元，仍远高于9月在0.69附近触及的长期低点。
“过去几天很多人重新加码美元兑大宗商品货币的多仓，”法国巴黎银行策略分析师Michael Sneyd称。
“我们把大宗商品货币看成是配合下周美联储题材操作的一个途径，而且澳元不像其他货币跌得那么多，所以澳元看来可能会进一步下跌。至少还有好几个重要关卡可跌。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0933 1.0893 0.37 -9.62 1.2097
美元/日圆 122.69 122.90 -0.17 2.70 119.68
欧元/日圆 134.17 133.89 0.21 -7.61 144.77
美元/瑞郎 0.9914 0.9919 -0.05 -0.27 0.9941
英镑/美元 1.5039 1.5006 0.22 -3.43 1.5573
美元/加元 1.3601 1.3583 0.13 17.07 1.1618
澳元/美元 0.7176 0.7214 -0.53 -12.15 0.8168
新西兰元/美元 0.6598 0.6642 -0.66 -15.38 0.7797
欧元/瑞郎 1.0842 1.0808 0.31 -9.85 1.2026
欧元/英镑 0.7268 0.7254 0.19 -6.28 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2635 9.2754 -0.13 -1.54 9.4688
美元/挪威克朗 8.7351 8.7683 -0.38 16.90 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/张若琪/蔡美珍；审校 白云)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。