中国能源：今冬明春天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年--发改委

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透北京12月9日 - 中国国家发改委周三发布公告称，今年以来，天然气供需形势总体平稳。如不出现极端天气情况，今冬明春（2015年11月至2016年3月）天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年。
刊登在发改委网站的公告称，为保障今冬明春天然气稳定供应，供气企业应针对京津冀、新疆等重点用气地区加强需求侧管理，优先保障民生需求。
供气企业要压减内部自用，严格控制超市、商场等公共建筑室温，推广学校、写字楼节假日低温运行措施；度冬期间，新疆、陕西、内蒙古等地的管道气液化项目要尽量减少或停止生产。
储气资源使用方面，发改委提出，供气企业要延缓新投产、今冬明春尚不能采气的储气库注气进度；有条件建立储气库分级应急机制，最大限度发挥储备资源的应急保障作用。
发改委指出，各地要制修订冬季用气高峰应急预案，完善有序用气方案，加强天然气长输、城市配气过程中的风险管控。
今年前十个月，天然气产量1,075亿立方米，增长3.6%，较去年同期回落4.6个百分点；天然气进口量482亿立方米，增长2.6%，较去年同期回落7.6个百分点；天然气消费量1,469亿立方米，增长2.7%，较去年同期回落4.4个百分点。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。