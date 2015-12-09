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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 18:10 BJT

欧洲汇市：英镑重新站上1.50美元，等待英国央行政策会议

由于英国经济呈现强劲成长及薪资上扬，外界仍预料英国央行将跟进美国升息，投资人料将逐步重回英镑怀抱。

英国央行货币政策委员会(MPC)周三召开会议，虽然普遍预料其将维持利率不变，但有些人预期周四公布的会议记录内容可能比最近的语调稍微更加强硬。

英镑兑美元 上扬0.25%，至1.5045美元，由周二低点1.4956回升。欧元/英镑 上涨0.15%，至0.7267英镑，但低于周二触及的七周高点0.7279。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 高琦/白云)

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