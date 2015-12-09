欧洲汇市：英镑重新站上1.50美元，等待英国央行政策会议

路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
由于英国经济呈现强劲成长及薪资上扬，外界仍预料英国央行将跟进美国升息，投资人料将逐步重回英镑怀抱。
英国央行货币政策委员会(MPC)周三召开会议，虽然普遍预料其将维持利率不变，但有些人预期周四公布的会议记录内容可能比最近的语调稍微更加强硬。
英镑兑美元 上扬0.25%，至1.5045美元，由周二低点1.4956回升。欧元/英镑 上涨0.15%，至0.7267英镑，但低于周二触及的七周高点0.7279。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 高琦/白云)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
0745GMT - * 欧元/英镑周四跌至0.8611之后，对跌势进行整固 * 对空头来说，需要跌回21日移动均线切入位0.8603下方，才有可能继续走低 * 目标位在0.8450 * 0.8585为1月9日所及低点，0.8579为12月至1月(0.8305至0.8853 )涨势的50%回档位 * 10日移动均线切入位0.8687料构成上档阻力，会阻碍任何一次修正性上涨 * 欧元/英镑图表：http://reut.rs/2jFle88 (完) ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 白云; 审校 张荻)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。