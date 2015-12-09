香港股市：截至今年中衍生品总成交量按年升39%，为历年新高--港交所

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月9日 - 按市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三发表最新调查显示，截至今年中为止的一年，香港衍生品市场总成交量按年增加约39%，为历年新高。
该项调查每年进行，本年度由2014年7月至2015年6月，结果显示，本年度的产品合约成交量为1.75亿张，上年度则为1.26亿张；其中，股票期权的交易量仍然称冠，占市场总成交量的55%。
港交所指出，过去10年市场整体成交量的复合年增长率为20%，但海外投资者及交易所参与者的交易量却略高于市场平均增速，分别达22%及21%。
按投资者类型划分，交易所参与者本身的交易（涵盖庄家盘及公司盘，即自营买卖）占市场总成交量的51%，外地机构投资者与外地个人投资者的占比分别为25%及3%，本地机构投资者与本地个人投资者的占比分别为15%及6%。
外地投资者的交易当中，来自美国投资者的交易占最大比重（32%），其次是英国投资者（26%）及欧洲大陆投资者（21%）。
主要产品类别恒生指数期货<0#HSI:>以外地机构投资者的交易占比最大，达58%；本地个人投资者的交易占比亦颇高，达17%。而H股指数期货<0#HCEI:>亦以外地机构投资者占比最大，达63%。
调查显示，对冲及纯买卖是整个市场的两大交易目的（分别占44%及42%）。在指数期货交易中，为套戥而进行的交易占比创新高（25%）。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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