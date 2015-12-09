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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货第二日收低，关注美国与马来西亚数据

路透新加坡12月9日 - 马来西亚棕榈油价格周三连续第二日收低，交易商在美国与马来西亚公布重要供需数据之前平仓。

未来数月天气干旱可能导致产量下降的预测，限制了跌幅。同时，因主要生产国印尼使用更多的棕榈油生产生物柴油，需求可能上升。

指标2月棕榈油期货 收低0.5%或11马币(林吉特)，报每吨2,385马币(559美元)。成交量为45,701口。

“现在周围有太多的油，我们预期12月产量下降，但降幅不会太大，”马来西亚一家种植公司的交易员表示。

“我们预期厄尔尼诺(圣婴)现象明年开始使单产减少。”

美国农业部将于周三稍晚公布月度作物报告，将提供关于豆油等农产品的供需线索。

棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布库存、产量及出口的月度报告。

路透调查显示，由于出口不振，11月马来西亚棕榈油库存可能达到近15年高点。这预示棕榈油价格将面临更大的下行压力。

路透分析师王涛表示，由于从12月7日高点2,438马币开始的修正尚未完成，棕榈油可能重新探至12月8日低点2,380马币。

美国1月豆油期货 跌0.5%，大连5月豆油期货 跌逾2%。

(完)

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