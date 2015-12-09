马来西亚期市：棕榈油期货第二日收低，关注美国与马来西亚数据

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透新加坡12月9日 - 马来西亚棕榈油价格周三连续第二日收低，交易商在美国与马来西亚公布重要供需数据之前平仓。
未来数月天气干旱可能导致产量下降的预测，限制了跌幅。同时，因主要生产国印尼使用更多的棕榈油生产生物柴油，需求可能上升。
指标2月棕榈油期货 收低0.5%或11马币(林吉特)，报每吨2,385马币(559美元)。成交量为45,701口。
“现在周围有太多的油，我们预期12月产量下降，但降幅不会太大，”马来西亚一家种植公司的交易员表示。
“我们预期厄尔尼诺(圣婴)现象明年开始使单产减少。”
美国农业部将于周三稍晚公布月度作物报告，将提供关于豆油等农产品的供需线索。
棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布库存、产量及出口的月度报告。
路透调查显示，由于出口不振，11月马来西亚棕榈油库存可能达到近15年高点。这预示棕榈油价格将面临更大的下行压力。
路透分析师王涛表示，由于从12月7日高点2,438马币开始的修正尚未完成，棕榈油可能重新探至12月8日低点2,380马币。
美国1月豆油期货 跌0.5%，大连5月豆油期货 跌逾2%。
(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 于春红)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。