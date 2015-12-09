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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 19:13 BJT

东南亚股市：多数收低，受中国贸易数据与油价下跌拖累

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

马来西亚股市 跌0.6%至近四周最低收位，种植企业Sime Darby Bhd 以重挫2.3%领跌，因马来西亚指标棕榈油期货价格连续第二天下挫。

新加坡股市 收低0.5%。

新加坡金管局周三公布调查显示，分析师对2015和2016年的经济增幅预估较三个月前下调。

菲律宾股市 逆市上涨0.1%，结束了此前五日的跌势。

印尼股市因公众假期周三休市，将于周四恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.13 -1.63 -0.49 -19.63 410.77

新加坡 2861.19 -14.84 -0.52 -14.98 3365.15

马来西亚 1659.36 -9.88 -0.59 -5.79 1761.25

泰国 1297.82 -9.16 -0.70 -13.34 1497.67

印尼 4464.18 -57.21 -1.27 -14.59 5226.95

菲律宾 6848.25 9.83 +0.14 -5.29 7230.57

越南 565.20 -8.95 -1.56 +3.59 545.63

(完)

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(编译/审校 于春红/张涛)

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