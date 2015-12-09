东南亚股市：多数收低，受中国贸易数据与油价下跌拖累

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。
马来西亚股市 跌0.6%至近四周最低收位，种植企业Sime Darby Bhd 以重挫2.3%领跌，因马来西亚指标棕榈油期货价格连续第二天下挫。
新加坡股市 收低0.5%。
新加坡金管局周三公布调查显示，分析师对2015和2016年的经济增幅预估较三个月前下调。
菲律宾股市 逆市上涨0.1%，结束了此前五日的跌势。
印尼股市因公众假期周三休市，将于周四恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 330.13 -1.63 -0.49 -19.63 410.77
新加坡 2861.19 -14.84 -0.52 -14.98 3365.15
马来西亚 1659.36 -9.88 -0.59 -5.79 1761.25
泰国 1297.82 -9.16 -0.70 -13.34 1497.67
印尼 4464.18 -57.21 -1.27 -14.59 5226.95
菲律宾 6848.25 9.83 +0.14 -5.29 7230.57
越南 565.20 -8.95 -1.56 +3.59 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译/审校 于春红/张涛)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。