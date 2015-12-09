国际油市：亚洲航煤及柴油现货价差持稳，但未来几天料走软

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透新加坡12月9日 - 亚洲航煤及柴油现货价差周三持稳，但行业消息人士称，未来几天可能将走软，受来自印度的更多供应打压，同时欧洲的需求维持疲弱。
交易商称，印度Essar Oil可能最多出售了7万吨含硫500ppm柴油，船期为1月1-6日，价格为较中东报价每桶升水不到1美元。
上述交易商补充称，该印度炼厂可能还出售了35,000至37,000吨航煤，船期为1月1-5日，价格亦为较中东报价升水不到每桶1美元。 但这两笔交易均未获得证实。
行业消息人士称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向维多出售了6.5万吨含硫500ppm柴油，价格为较中东报价升水每桶1-2美元。
一位消息人士称，升水可能低于每桶1.50美元。
交易商补充称，尽管印度南部遭遇的洪灾打压了柴油需求，但工业和运输用燃料的总体需求料将稳健。
受暖冬影响，欧洲需求疲弱，暖冬降低了对取暖燃料的需求。
新加坡现货市场上，达成一笔航煤交易以及两笔柴油交易。
维多买入100,000桶航煤，船期为12月24至28日，价格为较12月23- 30日新加坡平均报价贴水0.10美元。
维多向来宝集团售出180,000桶含硫500ppm柴油，船期为12月24-28日，价格为较12月23至30日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。
兴隆从维多买入150,000桶含硫500ppm柴油，船期为12月24-28日，价格为较12月23至30日新加坡平均报价每桶升水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。