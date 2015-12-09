国际油市：亚洲航煤及柴油现货价差持稳，但未来几天料走软

路透新加坡12月9日 - 亚洲航煤及柴油现货价差周三持稳，但行业消息人士称，未来几天可能将走软，受来自印度的更多供应打压，同时欧洲的需求维持疲弱。

交易商称，印度Essar Oil可能最多出售了7万吨含硫500ppm柴油，船期为1月1-6日，价格为较中东报价每桶升水不到1美元。

上述交易商补充称，该印度炼厂可能还出售了35,000至37,000吨航煤，船期为1月1-5日，价格亦为较中东报价升水不到每桶1美元。 但这两笔交易均未获得证实。

行业消息人士称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向维多出售了6.5万吨含硫500ppm柴油，价格为较中东报价升水每桶1-2美元。

一位消息人士称，升水可能低于每桶1.50美元。

交易商补充称，尽管印度南部遭遇的洪灾打压了柴油需求，但工业和运输用燃料的总体需求料将稳健。

受暖冬影响，欧洲需求疲弱，暖冬降低了对取暖燃料的需求。

新加坡现货市场上，达成一笔航煤交易以及两笔柴油交易。

维多买入100,000桶航煤，船期为12月24至28日，价格为较12月23- 30日新加坡平均报价贴水0.10美元。

维多向来宝集团售出180,000桶含硫500ppm柴油，船期为12月24-28日，价格为较12月23至30日新加坡平均报价每桶升水0.30美元。

兴隆从维多买入150,000桶含硫500ppm柴油，船期为12月24-28日，价格为较12月23至30日新加坡平均报价每桶升水0.35美元。(完)

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