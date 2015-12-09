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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 19:12 BJT

标题新闻：卡塔尔设定11月马林原油追溯性官方售价为每桶39.45美元，比前月降4.55美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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