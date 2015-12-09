国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受石化行业等强劲需求支撑

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透新加坡12月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至每吨约126美元，受石化行业及混合入汽油的强劲需求支撑。
汽油裂解价差涨至约每桶11.20美元，接近10月中旬以来最高位，因低油价提振了运输用燃料的需求。
指标布兰特原油期货 自上周五以来已累计下跌约8%，当时石油输出国组织(OPEC)未能就产量上限达成一致。
PIRA Energy分析师称，汽油前景依旧稳固。
“今冬汽油裂解价差将保持相当强劲，因库存相对紧张，将支撑2016年汽油走势强劲，”他们在研究报告中称。
1月下半月较2月下半月石脑油升水本周扩大至每吨约5.50美元，暗示即期需求强劲。
交易商称，印度MRPL在投标中向伊藤忠售出35,000吨石脑油，将于1月4-6日在新芒格洛尔装载。但价格细节未知。
日本石油连盟公布的数据显示，12月5日当周，日本石脑油库存增加26万公升，至182万公升。
新加坡现货市场上，中石油以每桶54.50美元的价格向维多出售了50,000桶95号汽油，船期为12月24-28日。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。