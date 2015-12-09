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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 20:35 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受石化行业等强劲需求支撑

路透新加坡12月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至每吨约126美元，受石化行业及混合入汽油的强劲需求支撑。

汽油裂解价差涨至约每桶11.20美元，接近10月中旬以来最高位，因低油价提振了运输用燃料的需求。

指标布兰特原油期货 自上周五以来已累计下跌约8%，当时石油输出国组织(OPEC)未能就产量上限达成一致。

PIRA Energy分析师称，汽油前景依旧稳固。

“今冬汽油裂解价差将保持相当强劲，因库存相对紧张，将支撑2016年汽油走势强劲，”他们在研究报告中称。

1月下半月较2月下半月石脑油升水本周扩大至每吨约5.50美元，暗示即期需求强劲。

交易商称，印度MRPL在投标中向伊藤忠售出35,000吨石脑油，将于1月4-6日在新芒格洛尔装载。但价格细节未知。

日本石油连盟公布的数据显示，12月5日当周，日本石脑油库存增加26万公升，至182万公升。

新加坡现货市场上，中石油以每桶54.50美元的价格向维多出售了50,000桶95号汽油，船期为12月24-28日。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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