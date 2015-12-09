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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 22:44 BJT

美国热股：陶氏化学和杜邦正在进行合并谈判，早盘两者股价暴涨

路透12月9日 - 两名熟知内情的消息人士周二对路透表示，陶氏化学(Dow Chemical) 和杜邦(DuPont) 正在进行合并谈判。

在周三早盘交易中，陶氏化学股价暴涨11%，报56.49美元，杜邦股价急升10.5%，报73.57美元。(完)

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