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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 22:40 BJT

美国热股：雅虎已取消剥离阿里巴巴股权的计划，盘初股价上扬

路透12月9日 - 雅虎 表示，取消了剥离阿里巴巴 股权的计划，称是出于税务考虑。

在周三盘初交易中，雅虎股价升1.7%，报35.44美元，阿里巴巴上扬0.8%，报85.07美元。(完)

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