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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 22:42 BJT

美国热股：苹果暂停提供在线电视直播服务的计划，早盘股价小跌

路透12月9日 - 据彭博周二报导，苹果 暂停了提供在线电视直播服务的计划，转而致力于变为一个平台，让传媒公司可通过App商店直接面对消费者。

在周三早盘交易中，苹果股价下跌0.59%，报117.54美元。(完)

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