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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 22:41 BJT

美国热股：通用电气将向现代汽车集团和富邦出售现代金融股权

路透12月9日 - 韩国经济新闻周三援引未具名知情人士消息称，美国通用电气(奇异,GE) 将以至高1.4万亿(兆)韩元(11.9亿美元)向现代汽车集团和台湾富邦集团出售非上市公司现代金融43%的股权。

在周三早盘交易中，通用电气股价升0.1%，报30.22美元。(完)

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