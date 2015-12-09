美国各类经济指标总览--2015/12/9

美国股市：特朗普当选后市场涨声响起，但就任后表现仍有待观察
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
美国商务部周三公布，美国10月趸售库存较前月下跌0.1%，预估为增长0.1%，9月修正后为增长0.2%，前值 为增长0.5%。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (10月) -0.5 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.2 (10月) -0.2 (9月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.7 (9月) 初请失业金人数(万人) 26.9 (11月28日当周) 26 (11月21日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,360 (10月) 盈余910 (9月) 领先指标(%) +0.6 (10月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.8 (10月) 增加285.7 (9月修正值) 企业库存(%) ＋0.3% (9月) ＋0.1% (8月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 106.0 (10月) 119.1 (9月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (10月修正值) 110.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.9 (10月修正值) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (10月) 0.2 (9月修正值) 进口物价(%) -0.5 (10月) -0.6 (9月修正值) 出口物价(%) -0.2 (10月) -0.6 (9月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67