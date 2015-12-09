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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 21:26 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油价差下挫7.2%，面临套利船货压力

路透新加坡12月9日 - 亚洲燃料油价差周三保持下跌趋势，尽管原油价格在日本公布强劲经济数据后上涨，且美国库存数据低于预期。

180-cst和380-cst燃料油船货分别上涨近1%。380-cst燃料油价差保持不变，而180-cst燃料油价差大跌7.2%或0.25美元。

新加坡的一名交易员表示，由于本月来自西方的燃料油套利船货，价格仍然承压。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在1-3月求售每月最多两船高硫燃料油，每船8万桶。招标截止于12月11日，有效期至12月17日。

新加坡现货市场上，达成两笔交易。

嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月3-7日，较新加坡1月剩余时间平均报价每吨贴水4.00美元。

嘉能可向维多出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月24-28日，每吨178美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)

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