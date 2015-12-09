国际油市：亚洲180-cst燃料油价差下挫7.2%，面临套利船货压力

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透新加坡12月9日 - 亚洲燃料油价差周三保持下跌趋势，尽管原油价格在日本公布强劲经济数据后上涨，且美国库存数据低于预期。
180-cst和380-cst燃料油船货分别上涨近1%。380-cst燃料油价差保持不变，而180-cst燃料油价差大跌7.2%或0.25美元。
新加坡的一名交易员表示，由于本月来自西方的燃料油套利船货，价格仍然承压。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在1-3月求售每月最多两船高硫燃料油，每船8万桶。招标截止于12月11日，有效期至12月17日。
新加坡现货市场上，达成两笔交易。
嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月3-7日，较新加坡1月剩余时间平均报价每吨贴水4.00美元。
嘉能可向维多出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月24-28日，每吨178美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。