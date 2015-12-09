全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因船舶需求疲弱

路透12月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三走低，因几乎所有类型的船舶需求下降。

乾散货运价指数 跌5点，或0.91%，报546点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫13点，或1.49%，报857点。日均获利下降123美元，报7,486美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.9%，报412点。日均获利下跌65美元，至3,295美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。