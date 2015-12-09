全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因船舶需求疲弱

国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振
路透新加坡1月20日 - 油价周五连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。
路透12月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三走低，因几乎所有类型的船舶需求下降。
乾散货运价指数 跌5点，或0.91%，报546点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 挫13点，或1.49%，报857点。日均获利下降123美元，报7,486美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.9%，报412点。日均获利下跌65美元，至3,295美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 继续持平在286点，超灵便型船指数 下跌1点，报460点。(完)
路透新加坡1月20日 - 油价周五连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
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