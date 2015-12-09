USDA月报：12月9日美国棉花主要信息

国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振
路透新加坡1月20日 - 油价周五连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。
路透12月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估值 11月预估 12月预估
种植面积(百万英亩) 10.41 11.04 8.56 8.56
收割面积(百万英亩) 7.54 9.35 8.15 8.15
单产/英亩 821 838 782 768
产量 12.91 16.32 13.28 13.03
出口 10.53 11.25 10.20 10.00
年末库存 2.35 3.70 3.10 3.00(完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡1月20日 - 油价周五连续第二天上涨，受供应趋紧的预期和中国需求创纪录的报告提振，但美国原油和汽油库存增长，令油价依然承压。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选