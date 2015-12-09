欧元债市：德国两年期公债标售需求良好，摆脱令人失望的欧洲央行决议影响

路透伦敦12月9日 - 德国周三进行今年最后一次公债标售需求强劲，反映金融市场消化了对欧洲央行最新宽松货币政策的失望情绪，且在关注央行下一步动作。

德国标售25亿欧元两年期公债，得标利率为负0.32%。

需求规模近46亿欧元，而供应规模为30亿欧元。需求明显强于上次标售，上次标售需求规模不足44亿欧元，供应为50亿欧元。

这次两年期德债标售的得标利率高于上次标售时创下的纪录低位负0.38%，但更重要的是低于二级市场的收益率。这反映投资者愿意持有两年期德债，且反映该收益率未来可能回落。

周三标售成绩显示市场预计欧洲央行可能进一步放宽货币政策。

“可能一些投资者仍押注央行将减息，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt说，“总裁德拉吉的讲话谈及他仍对所有选项持开放态度。”

油价走势使部份债市市场人士押注央行进一步行动可能是必需的。

货币市场现消化欧洲央行明年再次减息10个基点的机率为33%。

两年期德债 收益率持平在负0.32%，远高于12月3日触及负0.44%的纪录低位。