欧元债市：德国两年期公债标售需求良好，摆脱令人失望的欧洲央行决议影响

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦12月9日 - 德国周三进行今年最后一次公债标售需求强劲，反映金融市场消化了对欧洲央行最新宽松货币政策的失望情绪，且在关注央行下一步动作。
德国标售25亿欧元两年期公债，得标利率为负0.32%。
需求规模近46亿欧元，而供应规模为30亿欧元。需求明显强于上次标售，上次标售需求规模不足44亿欧元，供应为50亿欧元。
这次两年期德债标售的得标利率高于上次标售时创下的纪录低位负0.38%，但更重要的是低于二级市场的收益率。这反映投资者愿意持有两年期德债，且反映该收益率未来可能回落。
周三标售成绩显示市场预计欧洲央行可能进一步放宽货币政策。
“可能一些投资者仍押注央行将减息，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt说，“总裁德拉吉的讲话谈及他仍对所有选项持开放态度。”
油价走势使部份债市市场人士押注央行进一步行动可能是必需的。
货币市场现消化欧洲央行明年再次减息10个基点的机率为33%。
两年期德债 收益率持平在负0.32%，远高于12月3日触及负0.44%的纪录低位。
10年期德债 收益率升3个基点，报0.61%，走势和其他欧元区公债收益率一致，且反映油价在近期下跌后企稳。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。