英国债市：英债价格下跌，油价走高支撑较高风险资产

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦12月9日 - 英债价格周三大跌，和其他避险资产一起下滑，因原油价格企稳促使投资者青睐较高风险资产。
美国公布上周原油库存意外减少后，油价周三上涨，短暂支撑英美股市。
英债期货 下跌58个跳动点，报117.24，为周一来最低。10年期英债 收益率上升5个基点，报1.87%。
英债价格跌幅超过德债，使英债和德债收益率差走宽2个基点，报127个基点。
英国央行货币政策委员会周四将举行政策会议，市场广泛预计货币政策委员会将支持维持利率在纪录低位0.5%不变，支持和反对的委员人数之比为8-1。
策略师称，金融市场完全消化英国央行将等到2017年1月或2月才升息的可能性。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。