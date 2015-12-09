版本:
中国
债券 | 2015年 12月 10日 星期四 01:59 BJT

英国债市：英债价格下跌，油价走高支撑较高风险资产

路透伦敦12月9日 - 英债价格周三大跌，和其他避险资产一起下滑，因原油价格企稳促使投资者青睐较高风险资产。

美国公布上周原油库存意外减少后，油价周三上涨，短暂支撑英美股市。

英债期货 下跌58个跳动点，报117.24，为周一来最低。10年期英债 收益率上升5个基点，报1.87%。

英债价格跌幅超过德债，使英债和德债收益率差走宽2个基点，报127个基点。

英国央行货币政策委员会周四将举行政策会议，市场广泛预计货币政策委员会将支持维持利率在纪录低位0.5%不变，支持和反对的委员人数之比为8-1。

策略师称，金融市场完全消化英国央行将等到2017年1月或2月才升息的可能性。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐