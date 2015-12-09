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市场报道 | 2015年 12月 10日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货在USDA数据公布后小幅收高，因美元下跌

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，没有受被视为中性至略为利空的美国政府月度报告影响，受美元大跌所支撑，交易商说。

美元指数 下挫1%，至逾一个月最低水准，使美元计价的商品在国际市场的吸引力上升。

玉米表现不及小麦<0#W:>，美元走低也带动小麦上涨。倍受关注的小麦较玉米升水上涨至1.05-3/4美元，为约两周来最高。

美国农业部(USDA)在月度供需报告中下调美国玉米出口预估，上调玉米在乙醇、食品、种子和工业方面的需求预估，使美国玉米结转库存预估略高于预期。

行业消息人士称，中国计划将玉米年度销售提前，尽管国内市场已饱和，一些仓库可能将被迫出脱次等玉米，努力清空不断增加的库存。

CBOT称，没有12月玉米期货合约 交割。

3月玉米合约 升1/4美分，报3.73-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为249,940口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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