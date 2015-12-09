《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.42 -0.96 -1.14 4127016
京东 31.58 -0.31 -0.97 5257014
新浪 49.97 -0.81 -1.60 1051368
搜狐 48.62 -0.86 -1.74 167582
网易 176.50 -4.01 -2.22 1305970
百度 200.46 -4.56 -2.22 3364990
台湾
台湾积体电路 22.73 -0.35 -1.52 1644632
联电 1.76 -0.07 -3.83 345438
日月光 5.43 -0.04 -0.73 157330
硅品精密 6.85 -0.07 -1.01 389158
和信超媒体 0.55 -0.01 -2.50 99735
友达 2.60 +0.00 +0.00 70022
中华电信 29.82 -0.09 -0.30 28656
台湾国际航电 37.37 -0.27 -0.72 946803
香港
中国移动 57.39 -0.38 -0.66 230638
中国联通 11.71 -0.16 -1.35 192684
中国电信 45.71 -0.18 -0.39 3545
中芯国际 5.07 -0.10 -1.93 14863
电讯盈科 5.75 +0.00 +0.00 355
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09