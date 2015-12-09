版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.42 -0.96 -1.14 4127016

京东 31.58 -0.31 -0.97 5257014

新浪 49.97 -0.81 -1.60 1051368

搜狐 48.62 -0.86 -1.74 167582

网易 176.50 -4.01 -2.22 1305970

百度 200.46 -4.56 -2.22 3364990

台湾

台湾积体电路 22.73 -0.35 -1.52 1644632

联电 1.76 -0.07 -3.83 345438

日月光 5.43 -0.04 -0.73 157330

硅品精密 6.85 -0.07 -1.01 389158

和信超媒体 0.55 -0.01 -2.50 99735

友达 2.60 +0.00 +0.00 70022

中华电信 29.82 -0.09 -0.30 28656

台湾国际航电 37.37 -0.27 -0.72 946803

香港

中国移动 57.39 -0.38 -0.66 230638

中国联通 11.71 -0.16 -1.35 192684

中国电信 45.71 -0.18 -0.39 3545

中芯国际 5.07 -0.10 -1.93 14863

电讯盈科 5.75 +0.00 +0.00 355

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐