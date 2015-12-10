金砖国家：12月9日股汇市收盘纵览

路透12月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.03%，至795.23点。
中国股市：沪综指缩量微收升，蓝筹股有护盘动作但难有效提振人气
中国汇市：人民币收盘与中间价双创逾四年新低，短期跌势料难扭转
香港股市：收低，许多投资者在美联储会议前谨慎观望
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘跳涨3.75%，至46,108.025点。巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所领导的政府周二遭遇新的打击，令投资者备感雀跃。巴西下议院指派罗塞夫反对派人士组成委员会，研拟是否弹劾罗塞夫。
巴西汇市：在油价反弹重燃投资者对商品货币的兴致后，拉美货币多半小涨；而巴西总统罗塞夫遭遇新的挫败，则令投资者大为振奋，促使雷亚尔跳升。雷亚尔兑美元 收报3.7365/70，上日收盘报3.8080/00。
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南非股市：收盘上涨近1%，矿产类股因金价走强而领涨。指标Top-40指数 收高0.89%至44,545.49点，大盘综合指数 收高0.9%至49,523.56点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因通胀和零售销售数据强于预期
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印度股市：连六日收低，停留在周二所创三个月低点附近，市场对一项关键的税负改革于国会冬季会期通过的预期消退。BSE指数 收低1.08%至25,036.05点，NSE指数 收低1.16%至7,612.50点。两项指数均一度创下9月8日以来盘中最低水准。
印度汇市：卢比兑美元 收盘近持平为66.83/66.84，上日报66.8350/66.8450。在美联储下周开会前，投资者远离高风险资产；而印度股市下跌，则持续压抑市场人气。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高1.96%至792.410点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.3%至419.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.05%至69.368，卢布兑欧元 贬值0.94%至76.440。(完)
(整理 龚芳; 审校 戴素萍)