日韩经济指标预测--12月10日-12月17日****

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月9日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,567 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超546 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.8% -3.8% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 11.0 12月10日(四) -- 韩国央行利率决议 12月 1.50% 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.8% 12月11日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 39.10 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 41.90 12月14日当周 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正11 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正23 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负1 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正3 央行短观大型企业资本支出预估 +10.2% +10.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -1.2% -6.1% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 -- +1.4% 产能利用指数(较前月) 10月 -- +1.5% 12月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% 12月16日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 顺差1,115 出口(较上年同期) -- -2.1% 进口(较上年同期) -- -13.4% 12月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -4.5% (较上月) -- -0.6% (完)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09