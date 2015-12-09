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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 06:52 BJT

****日韩经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值       

    12月7日当周
    
    12月9日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     卖超1,567
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --       卖超546
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           11月       -0.3%        -0.6%
                                   (较上年同期)                  -3.8%        -3.8%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                　第四季        --          11.0    
    
    12月10日(四)
     --  韩国央行利率决议                             12月       1.50%        1.50%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)              　　   11月     　  --         -6.2%
             进口物价(较上年同期)                                  --        -14.8%    
    
    12月11日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月         --         39.10
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月         --         41.90

    12月14日当周
    
    12月13日(日)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数         第四季       正11          正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                    正23          正25
             央行短观小型制造业景气判断指数                       负1            零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                     正1           正3
             央行短观大型企业资本支出预估                      +10.2%        +10.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -1.2%         -6.1%
    
    12月14日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                   10月修正值         --         +1.4%
             产能利用指数(较前月)                     10月         --         +1.5%
    
    12月15日(二)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   11月修正值         --       顺差104
                       出口                                        --         -4.7%
                       进口                                        --        -17.6%
    2300 韩国失业率                                   11月         --          3.4% 
    
    12月16日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         11月         --     顺差1,115
             出口(较上年同期)                                      --         -2.1%
             进口(较上年同期)                                      --        -13.4%
    
    12月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          11月         --         -4.5%
                                (较上月)                           --         -0.6%  (完)

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