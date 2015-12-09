《全球汇市》欧元和日圆领涨，美元因多头仓位调整而下跌

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1017 1.1025 -0.07 -8.93 1.2097
美元/日圆 121.58 121.42 0.13 1.77 119.68
欧元/日圆 133.94 133.87 0.05 -7.77 144.78
美元/瑞郎 0.9832 0.9827 0.05 -1.10 0.9941
英镑/美元 1.5169 1.5180 -0.07 -2.59 1.5573
美元/加元 1.3564 1.3575 -0.08 16.75 1.1618
澳元/美元 0.7225 0.7227 -0.03 -11.55 0.8168
新西兰元/美元 0.6730 0.6718 0.18 -13.68 0.7797
澳元/日圆 87.830 87.750 0.09 -10.13 97.750
新西兰元/日圆 81.820 81.570 0.31 -12.49 93.310
英镑/日圆 184.44 184.32 0.07 -0.75 186.38
澳元/新西兰元 1.0734 1.0751 -0.16 2.53 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李爽/张明钧/孙国玉/王颖；审校 徐文焰/龚芳/许娜)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09