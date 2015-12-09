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亚洲 | 2015年 12月 10日 星期四 07:33 BJT

《全球汇市》欧元和日圆领涨，美元因多头仓位调整而下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1017 1.1025 -0.07 -8.93 1.2097

美元/日圆 121.58 121.42 0.13 1.77 119.68

欧元/日圆 133.94 133.87 0.05 -7.77 144.78

美元/瑞郎 0.9832 0.9827 0.05 -1.10 0.9941

英镑/美元 1.5169 1.5180 -0.07 -2.59 1.5573

美元/加元 1.3564 1.3575 -0.08 16.75 1.1618

澳元/美元 0.7225 0.7227 -0.03 -11.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6730 0.6718 0.18 -13.68 0.7797

澳元/日圆 87.830 87.750 0.09 -10.13 97.750

新西兰元/日圆 81.820 81.570 0.31 -12.49 93.310

英镑/日圆 184.44 184.32 0.07 -0.75 186.38

澳元/新西兰元 1.0734 1.0751 -0.16 2.53 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/张明钧/孙国玉/王颖；审校 徐文焰/龚芳/许娜)

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