欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月7日当周
12月10日(四)
0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季修正值 -- +0.10%
0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第四季 -- 负1.25%-负0.25%
0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 10月 逆差25 逆差20.76
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97 逆差93.51
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 12月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
12月11日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 盈余5
0900 意大利经季调工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.2%
经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.0% +1.7%
0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +1.0% -0.2%
(较上年同期) -0.9% -1.6%
12月14日当周
12月14日(一)
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
12月15日(二)
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -6.6%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -0.1%
核心CPI(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.7%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)
11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -12.1%
产出物价(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -1.3%
核心产出(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 -- 正10.4
现况指数 -- 正54.4
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.8%
12月16日(三)
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 52.9
服务业PMI -- 55.6
综合PMI -- 55.2
0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 -- 增加3.3
按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 -- 5.3%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +3.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.5%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差205
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
12月17日(四)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 109.0
现况指数 -- 113.4
预期指数 -- 104.7
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- -0.6%
(较上年同期) -- +3.8%
扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.9%
(较上年同期) -- +3.0%
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%
薪资(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 -- 负11
(完)
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路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
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