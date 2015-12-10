中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
路透上海12月10日 - 中国财政部周四公告，将于周五(11日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。
该期债为财政部今年第21期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债12月14日开始计息，招标结束至12月14日进行分销，12月16日起上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。
财政部10月曾公告称，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。此举有利于优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时也有利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 候向明/边竞；; 审校 杨淑祯)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元