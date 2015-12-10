《全球重要经济事件一览表》--12月10日-12月17日

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12月10日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。
伦敦--美国财政部代理次长Adam Szubin参加皇家国际事务研究所举办的美欧制裁计划对话(1800)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲经济暨货币联盟(EMU)政策圆桌会议发表演说(1130)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。
里斯本--德国央行总裁魏德曼发表演说(1800)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。
哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。
马德里--西班牙央行总裁林德在第11届银行业会议发表演说(0815)。
12月11日(五)
伦敦--英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表主题为“新兴监管环境下欧洲证券化的未来”的讲话(0925)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1535)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。
法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
12月14日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。
12月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议记录(0030)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。
12月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。
法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。
12月17日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)