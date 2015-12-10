欧洲金融：ECB研议允许希腊债券做为融资担保--希腊央行副总裁

路透伦敦12月9日 - 希腊央行副总裁Ioannis Mourmouras周三表示，允许银行业者再度使用本国公债换取欧洲央行超低成本融资的方案已经进入讨论阶段。

他在伦敦召开的国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上表示，恢复希腊债券的评级豁免“已经排入欧洲央行总裁德拉吉的日程”，并称德拉吉早在9月时就已公开提及此事。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧上周表示，恢复豁免的关键在于希腊当局展现出其严格遵守援助计画并执行改革。

自2月以来，希腊银行业者一直倚靠成本较高、由希腊央行提供的紧急流动性援助(ELA)度日，因此他们急切希望欧洲央行恢复豁免。

Mourmouras称，这将是决定希腊能否重返资本市场的关键因素，他称希腊最快可能在明年下半年重返资本市场。

然而同时也存在着解除资本管制的问题。

他称过早解除资本管制的风险不小。今年稍早忧心的银行客户将400亿欧元资金移至希腊银行体系之外，至今仍约有320亿尚未回流。

他同时表示，政府应该专注于展延现有纾困贷款的宽限期，并将未来融资的利率计算方式由浮动利率改为成本较低的固定利率，而非争取直接减免债务。

Mourmouras说道，“这种低利率环境不会永久持续下去。”(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)