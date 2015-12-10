港报社评：版权条例拆弹，港府与时间赛跑--经济日报12月10日

立法会昨再流会，令版权修订条例审议延迟一周。泛民固应就事论事，莫滥拉布，惟占立会多数的建制派亦有责难辞。港府更应把握时间游说网民、力谋折衷，为版权条例争议拆弹。

泛民拉布不当 建制缺席失职

立会原定昨起审议极具争议性的版权修订条例，惟泛民议员五度提出点算人数，结果开会仅约两个多小时，便因法定人数不足流会，令版权修订条例延至下周三再审。无论泛民或建制派的表现，皆有负公众期望。

因泛民议员亦知，不少市民虽对版权修订条例存疑，惟新条例对言论自由、创作自由的保障，显胜旧例，泛民理应就事论事，而非滥拉布阻挠议事。而建制派对立会再流会实有更大责任，因作为议会多数的建制派若尽责开会，立会根本不会因人数不足流会，建制派的缺席议员显未克尽己职。

惟从现实来看，此却暂纾社会紧张气氛，因版权修订条例审议延迟一周，反对修订的团体取消了原定昨天举行的示威集会，暂解冲突风险。

事实上，大部分市民原则上支持加强对知识产权的保护，除保障外资版权持有人，亦营造有利本地文创产业发展的法律基础，只是公众亦盼在保护知识产权与表达自由上取得更佳平衡。故港府应要把握未来一星期，化解民疑、收窄分歧，可做的至少有二。

其一，直接游说网民。版权修订条例本身并非「恶法」，惟港府仍吐苦水，感部分网民误解条例，如误指分享电视片段截图、网络改图等会触犯刑责。在网民疑虑愈烧愈烈下，当局近日才制作「懒人包」单方面解画。惟港府要解网民疑虑，最理想实是积极透过新媒体与网民互动，直接澄清其质疑，让更多网民可全面理解新条例，营造理性讨论氛围。

其二，深思能否折衷。港府提上立会的条例，虽已增加对讽刺、评论时事等豁免，惟这种就个别领域作具体豁免的「公平处理」做法，与不少外国，尤其在知识产权影响力最大的美国所采的「公平使用」原则，即更具弹性的开放式豁免明显有别。港府可考虑参考新加坡经验，在「公平处理」的基础上，加入「公平使用」的元素，以至是否采纳议员提出的相关修订，优化条例以释民疑。

网络互动解画 汲经验谋折衷

本港社会正处高度政治敏感状态，版权条例亦涉言论自由等敏感议题，港府若自恃在议会够票而强行通过，恐徒添更多社会矛盾与冲突，相信此亦非港府乐见。如何善用这意外得来的一星期妥善拆弹，港府应作明智抉择。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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