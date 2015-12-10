中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，后市仍看好但有待进一步刺激

路透上海12月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券平淡，收益率在昨日尾盘位置附近窄幅震荡。交易员表示，虽然本周央行公开市场转为净回笼，但对资金面影响中性，银行间流动性无压力；走弱的经济基本面支撑收益率趋下行，只是短期内续降动力不强。

上海一银行交易员表示，从国债交投情况来看，长端收益率下降动力不足，10年期收益率继续在3%附近窄幅波动；而昨日成交大幅放量、收益率明显下行的五年期品种，今日活跃度亦一般。

他并提到，近期收益率曲线趋陡、短端降幅略大于长端，或因临近年底，机构操作倾向于短久期。不过因流动性宽松，债市买气未散，例如七年国债收益率，与10年相比已从原本的倒挂修复至基本持平的位置，应为配置盘推动的结果。

上海一券商交易员认为，尽管11月CPI略高于预期、信贷数据亦有走高可能，但是在经济基本面没有明显改观的情况下，收益率几无反弹风险，至于继续走牛的空间则有待谨慎观察。

10年期国债150023最新报价 在3.0150%/2.9503%，上日尾盘为3.0280%/2.97%。10年期国开债150218券最新报价 在3.3800%/3.3505%，上日尾盘为3.39%/3.3703%。

公开市场方面，中国央行周四进行200亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%。据此计算，公开市场本周净回笼500亿元，上周为净投放500亿元。