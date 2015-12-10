中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，后市仍看好但有待进一步刺激

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
路透上海12月10日 - 中国银行间债市周四早盘现券平淡，收益率在昨日尾盘位置附近窄幅震荡。交易员表示，虽然本周央行公开市场转为净回笼，但对资金面影响中性，银行间流动性无压力；走弱的经济基本面支撑收益率趋下行，只是短期内续降动力不强。
上海一银行交易员表示，从国债交投情况来看，长端收益率下降动力不足，10年期收益率继续在3%附近窄幅波动；而昨日成交大幅放量、收益率明显下行的五年期品种，今日活跃度亦一般。
他并提到，近期收益率曲线趋陡、短端降幅略大于长端，或因临近年底，机构操作倾向于短久期。不过因流动性宽松，债市买气未散，例如七年国债收益率，与10年相比已从原本的倒挂修复至基本持平的位置，应为配置盘推动的结果。
上海一券商交易员认为，尽管11月CPI略高于预期、信贷数据亦有走高可能，但是在经济基本面没有明显改观的情况下，收益率几无反弹风险，至于继续走牛的空间则有待谨慎观察。
10年期国债150023最新报价 在3.0150%/2.9503%，上日尾盘为3.0280%/2.97%。10年期国开债150218券最新报价 在3.3800%/3.3505%，上日尾盘为3.39%/3.3703%。
公开市场方面，中国央行周四进行200亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%。据此计算，公开市场本周净回笼500亿元，上周为净投放500亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.275元，较上日结算价上涨0.06%；10年期国债主力合约T1603 收报99.270元，较上日结算价上涨0.09%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元